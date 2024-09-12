В екопарку біля Совських ставків проведуть роботи з благоустрою: що зроблять

В екопарку біля Совських ставків проведуть роботи з благоустрою.

Про це повідомили в Київраді.

Нещодавно відбулася виїзна нарада за участю керівництва "Київзеленбуд" та ГО "Екопарк Совські Ставки".

"Необхідно захистити територію Совських ставків та провести роботи з благоустрою зеленої зони. Наразі спільно з КО “Київзеленбуд” домовились провести ряд першочергових робіт на території парку відпочинку", — підкреслила народна обраниця.

Капітальний ремонт починати не планують, але обіцяють навести порядок та облагородити територію. Зокрема збираються зрубати аварійні дерева, які загрожують життю людей, встановити урни, контейнери для сміття, еколавки для відпочинку. За словами Пензелик, у планах — оновити питання стосовно ситуації з колектором і каналізацією з прилеглого приватного сектору.

Зазначається, місто виграло всі судові справи, і територія екопарку повернулася у комунальну власність.

Станом на зараз 19 га вже передані в постійне користування “Київзеленбуду” для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень. Ще трохи більше двох гектарів – у процесі оформлення.

Раніше ми писали, що, що в 2018 році Київрада дозволила забудувати нижню частину Совських ставків, але 2019 року це рішення оскаржили в суді. У червні 2021 року активісти громадської ініціативи “Екопарк “Совські ставки" презентували концепцію майбутнього парку на території ставів. Там пропонували облаштувати громадських простір з прогулянковими доріжками, місцями для рибалки, вигулу собак та відпочинку. Проєкт передбачає повне збереження дійсного ландшафту.

У 2023 році територію парку біля Совських ставків планували передати в постійне користування “Київзеленбуду” для збереження, використання і відтворення зелених зон і зелених насаджень.

Нещодавно містяни запропонували облаштувати рекреаційну зону для реабілітації ветеранів.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа