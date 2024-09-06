Кияни просять створити на Совських ставках парк для реабілітації ветеранів — петиція

Кияни просять створити на Совських ставках парк для реабілітації ветеранів.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Автор звернення Олексій Кошелець закликає перетворити занедбану територію Совських ставків на сучасну паркову зону для мешканців Києва, зокрема ветеранів.

“Такий парк не лише покращить екологічний стан міста, але й стане важливим осередком для реабілітації тих, хто постраждав від війни, і підтримкою для їхніх близьких”, — йдеться в петиції.

Автор звернення пропонує зробити в парку місця для прогулянок, зони активного відпочинку, дитячі майданчики, а також спеціальні простори для релаксації, адаптовані до потреб людей з обмеженими можливостями.

Наразі петиція набрала вже 2386 голосів.

Совські ставки знаходяться в Голосіївському районі між вулицею Брожка та проспектом Лобановського і складаються з нижнього та верхнього каскадів. Верхній складається з 6 водойм загальною площею 3,8 гектара, а нижній каскад – з 11 водойм площею 8 гектарів.

Раніше ми писали, що, що в 2018 році Київрада дозволила забудувати нижню частину Совських ставків, але 2019 року це рішення оскаржили в суді. У червні 2021 року активісти громадської ініціативи “Екопарк “Совські ставки" презентували концепцію майбутнього парку на території ставів. Там пропонували облаштувати громадських простір з прогулянковими доріжками, місцями для рибалки, вигулу собак та відпочинку. Проєкт передбачає повне збереження дійсного ландшафту.

У 2023 році територію парку біля Совських ставків планували передати в постійне користування “Київзеленбуду” для збереження, використання і відтворення зелених зон і зелених насаджень.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа