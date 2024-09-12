У Києві почали тестувати систему безквиткового проїзду: що ще планують у цій сфері

У Києві на деяких маршрутах тестуватують систему безквиткового проїзду та планують згодом підключати до неї приватних перевізників.

Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, пише "Київ24".

За його словами, функціонал вже готовий та тестується на декількох маршрутах автобусних в місті.

"Коли без квитка і самовалідація, коли ви до застосунку зайшли, натиснули, оплатили й поїхали. Це навіть не передбачає необхідності валідатора. Ця система тестується технічно, вона вже готова", – пояснив він.

КМДА нині впроваджує цю систему в промислову, технічну та юридичну експлуатацію. Також ведуться перемовини з приватними перевізниками, адже їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка, як це зробила "Укрзалізниця" в міських сервісах.

Наразі тестування нового сервісу стартувало в трамваях міста. Щоб оплатити проїзд потрібно:

вибрати сервіс “Оплата проїзду”

сканувати QR-код на плакаті або наліпці у салоні трамвая

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

незалежно від способу оплати, в застосунку з’явиться запис про використаний QR-квиток. Його потрібно показати контролеру та оцінити поїздку як зазвичай.

Раніше ми писали, що міська влада Києва ймовірно готує до запуску новий сервіс — оплата проїзду у смартфоні.