У Києві почали тестувати систему безквиткового проїзду: що ще планують у цій сфері

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Валерія Гуржий
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У Києві на деяких маршрутах тестуватують систему безквиткового проїзду та планують згодом підключати до неї приватних перевізників.

Про це розповів заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич, пише "Київ24".

За його словами, функціонал вже готовий та тестується на декількох маршрутах автобусних в місті.

"Коли без квитка і самовалідація, коли ви до застосунку зайшли, натиснули, оплатили й поїхали. Це навіть не передбачає необхідності валідатора. Ця система тестується технічно, вона вже готова", – пояснив він.

КМДА нині впроваджує цю систему в промислову, технічну та юридичну експлуатацію. Також ведуться перемовини з приватними перевізниками, адже їм пора вже підключатися до єдиної міської системи електронного квитка, як це зробила "Укрзалізниця" в міських сервісах.

Наразі тестування нового сервісу стартувало в трамваях міста. Щоб оплатити проїзд потрібно:

  • вибрати сервіс “Оплата проїзду”
  • сканувати QR-код на плакаті або наліпці у салоні трамвая
  • оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.
  • незалежно від способу оплати, в застосунку з’явиться запис про використаний QR-квиток. Його потрібно показати контролеру та оцінити поїздку як зазвичай.

Раніше ми писали, що міська влада Києва ймовірно готує до запуску новий сервіс — оплата проїзду у смартфоні.

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Опубліковано: 12 вересня 2024
громадський транспорт Київ
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