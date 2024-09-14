У Києві відбудеться безкоштовний показ українських документальних фільмів: що у програмі

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Наталія Габрух
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14 вересня у кінотеатрі “Оскар” відбудуться безкоштовні покази українських фільмів — номінантів Першого Національного кінофестивалю Документальних фільмів воєнного часу “Cinema for Victory” та зустрічі з їх творцями.

Про це повідомляє Держкіно.

Після кожного показу глядачі матимуть можливість особисто поспілкуватися з творчими групами, дізнатися більше про процес створення фільмів та натхнення, яке стояло за кадром.

Розклад показів:

11:45 — “Йди за мною”, режисер Любомир Левицький

12:30 — “Терикони”, режисер Тарас Томенко

14:00 — “Незавершений політ”, режисер Микола Короткий

16:00 — “Володарі неба. На межі”, режисер Максим Хотіленко

17:00 — “Проникаюче світло”, режисер Володимир Клюєв

18:10 — “Форма вогню”, режисер Василь Київський

19:30 — “Область героїв”, режисер Артур Лерман

21:00 — “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”, режисер Антон Гойда.

Де: кінотеатр “Оскар”, зал №4, ТРЦ Gulliver, 7 поверх, Спортивна площа, 1а. Вхід вільний.

Фото: Держкіно

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Опубліковано: 14 вересня 2024
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