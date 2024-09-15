У Дніпрі переселенці з Бахмута на честь дня свого міста висадили майже сотню кущів троянд

У одному з дніпровських скверів переселенці з Бахмута висадили 96 трояндових кущів. Цю подію приурочили до дня міста Бахмут, якому цього року виповнилося 453 роки.

Про це пише Суспільне Дніпро.

Квіти обрали не випадково, адже місто Бахмут відоме своєю рекордною кількістю висаджених троянд в Україні.

“Алея буде присвячена дружнім стосункам Бахмутської міської військової адміністрації та Дніпровської міської адміністрації, в знак дружби, єднання і порозуміння”, — сказав начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева.

Дніпро не єдине місто, де провели висадки троянд до дня Бахмута. Квіти висадили ще у дев'яти містах України.

Фото: Суспільне Дніпро, скриншот