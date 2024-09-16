Кияни просять збільшити кількість громадських вбиралень у місті — петиція

Кияни просять міську владу збільшити кількість громадських вбиралень у місті.

Про це йдеться у тексті петиції на сайті Київради.

“Недостатня кількість туалетів на вулицях, у парках та інших громадських місцях створює незручності як для мешканців, так і для гостей міста. Особливо ця проблема стосується літніх людей, людей з дітьми, людей з інвалідністю та туристів”, — зазначає авторка петиції.

Вона вважає за необхідне збільшити кількість громадських вбиралень у ключових локаціях міста — в парках, на площах, зупинках громадського транспорту, пішохідних зонах і головних туристичних маршрутах.

Також авторка петиції просить забезпечити належне обслуговування, чистоту та доступність цих вбиралень, зокрема і для людей з інвалідністю.

А ще — розглянути можливість зробити користування громадськими вбиральнями або взагалі безплатним, або більш доступним для усіх категорій населення.

Наразі звернення до Київради підписали понад 900 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Фото: сайт Київради