На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл

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Ірина Маймур
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На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл.

Про це повідомляє КИЇВ24.

Він важить близько 40 тонн. У ЗМІ зазначають, що енергооб'єкт на Подолі розмістила компанія ДТЕК.

Цей трансформатор, як і багато інших енергооб'єктів, зазнав значних пошкоджень під час масованої атаки на українські ТЕЦ. Після обстрілу він горів майже добу, і з огляду на серйозні пошкодження, відновити його було неможливо. Натомість фахівці вирішили дати йому нове призначення.

Фото: скриншот відео із соцмереж; КИЇВ24

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Опубліковано: 17 вересня 2024
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