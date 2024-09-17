На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл
На Контрактовій площі встановили трансформатор, згорілий через російський обстріл.
Про це повідомляє КИЇВ24.
Він важить близько 40 тонн. У ЗМІ зазначають, що енергооб'єкт на Подолі розмістила компанія ДТЕК.
Цей трансформатор, як і багато інших енергооб'єктів, зазнав значних пошкоджень під час масованої атаки на українські ТЕЦ. Після обстрілу він горів майже добу, і з огляду на серйозні пошкодження, відновити його було неможливо. Натомість фахівці вирішили дати йому нове призначення.
Фото: скриншот відео із соцмереж; КИЇВ24
Опубліковано: 17 вересня 2024