У Києві встановили скульптуру з уламка 400-річної липи Петра Могили: фото

У Києві встановили скульптуру “Re:Forma духу” з уламка 400-річної липи Петра Могили. Дерево постраждало під час буревію у травні 2022 року.

Про це повідомляє Київрада.

Артоб’єкт встановили на території Національного заповідника “Софія Київська”.

За легендою, липу, яка росте на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії України, посадив митрополит Петро Могила у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви. Сьогодні дерево виросло до 10 метрів і має обхват стовбура 5 метрів.

У 2022 році липу було пошкоджено під час сильного буревію. Однак гілки не викинули на звалище. Компанія Dovgiy Family Office у співпраці з активістами, журналістами та скульптором Костянтином Скритуцьким вирішили створити з них скульптуру.

Для створення скульптури Костянтин використав японську техніку обробки дерева за допомогою вогню.

За словами депутата Київради Ярослава Федоренка, скульптура “Re:Forma духу” стала символом стійкості української нації та її здатності до відновлення.

Фото: Київрада; пресслужба Dovgiy Family Office