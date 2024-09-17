У Києві встановили скульптуру з уламка 400-річної липи Петра Могили: фото

711
Ірина Маймур
share share

У Києві встановили скульптуру “Re:Forma духу” з уламка 400-річної липи Петра Могили. Дерево постраждало під час буревію у травні 2022 року.

Про це повідомляє Київрада.

Артоб’єкт встановили на території Національного заповідника “Софія Київська”.

За легендою, липу, яка росте на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії України, посадив митрополит Петро Могила у 1635 році на честь часткової відбудови Десятинної церкви. Сьогодні дерево виросло до 10 метрів і має обхват стовбура 5 метрів.

У 2022 році липу було пошкоджено під час сильного буревію. Однак гілки не викинули на звалище. Компанія Dovgiy Family Office у співпраці з активістами, журналістами та скульптором Костянтином Скритуцьким вирішили створити з них скульптуру.

Для створення скульптури Костянтин використав японську техніку обробки дерева за допомогою вогню.

За словами депутата Київради Ярослава Федоренка, скульптура “Re:Forma духу” стала символом стійкості української нації та її здатності до відновлення.

Фото: Київрада; пресслужба Dovgiy Family Office

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 вересня 2024
share share
Зеленський підтримав петицію проти забудови Юрковиці Зеленський підтримав петицію проти забудови Юрковиці На Київщині хотіли знищити 60 гектарів червонокнижного лісу, щоб збудувати котеджі На Київщині хотіли знищити 60 гектарів червонокнижного лісу, щоб збудувати котеджі Журі Букерівської премії оголосило фіналістів 2024 року: список Журі Букерівської премії оголосило фіналістів 2024 року: список В Україні запускають систему "єДозвіл" для підприємців: якою буде перша послуга В Україні запускають систему "єДозвіл" для підприємців: якою буде перша послуга
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.