На вулиці Січових Стрільців намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці

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Наталія Габрух
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У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 намагалися розібрати історичний будинок Лук’янівської поліцейської дільниці. Наразі будівля залишилася без даху.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Департамент охорони культурної спадщини КМДА за три роки не зміг надати цій будівлі статус памʼятки. А Департамент територіального контролю міста Києва видав картку на порушення благоустрою: “ремонт будівлі”. Так, приблизно так я зазвичай і ремонтую свою квартиру — з розбиранням даху, стін, краном і двома десятками робочих”, — написав Дмитро Перов.

Він зазначив, що підрядником робіт з “ремонту будинку” виступає ТОВ “Ягуар”. Це та сама компанія, що влітку руйнувала Лісопильню Сніжка, 1902 р. на вул. Турівській, 29а і якій Київська міська рада передала ділянку під нею для будівництва.

Вранці 18 вересня до території поліцейської дільниці приїхала вантажівка, щоб вивозити цеглу, повідомили у спільноті “Цегла”.

Будинок збудований за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва у 1901 році. З боку вулиці Січових Стрільців будівля має два поверхи, а з боку вулиці Дмитрівської — три. За радянських часів тут була поліцейська дільниця, а потім податкова, яка виїхала у 2013 році.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 18 вересня 2024
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