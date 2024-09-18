На Десятинній укріплюють схил для збереження історичного будинку

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Ірина Маймур
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На Десятинній укріплюють схил для збереження історичного будинку.

Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Йдеться про об’єкт культурної спадщини на вулиці Десятинній, 14.

В цьому будинку колись мешкали такі видатні діячі, як художник Михайло Врубель, живописець Володимир Орловський та родина Прахових.

Укріплення схилу є необхідним заходом, аби запобігти зсувам ґрунту та захистити конструкції будівлі від пошкодження або обвалу. Встановлення підпірної стінки та буронабивних паль допоможе зберегти архітектурну пам'ятку.

Роботи проводяться на основі дозволу, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (реєстраційний номер ІУ013210804822). Замовником виступає Київський науково-методичний центр по охороні та реставрації пам’яток історії.

Детальна інформація про підрядників та технічний нагляд доступна за посиланням.

Фото: Вікіпедія; Департамент охорони культурної спадщини КМДА

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Опубліковано: 18 вересня 2024
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