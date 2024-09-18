У Києві перейменують вулицю Станіславського: яка нова назва

Вулицю Станіславського у Печерському районі Києва планують перейменувати на честь видатного українського актора театру і кіно Богдана Ступки.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Перейменування вулиці російського театрального режисера Костянтина Станіславського кияни підтримали в процесі електронного голосування у додатку “Київ Цифровий”.

Серед запропонованих варіантів нової назви вулиці, найбільше голосів отримала пропозиція назвати її на честь Богдана Ступки.

Як зазначають у Київраді, Богдан Ступка став легендою ще за життя завдяки своєму акторському таланту і внеску в розвиток українського театру та кіномистецтва. Він був символом українського духу, патріотизму та підтримував українську культуру, навчаючи молоде покоління акторів.

Фото: КМДА