У Львові вщент згорів кінотеатр “Дзвін”. Ймовірна причина — підпал

У Львові вщент згорів кінотеатр “Дзвін”. Він розташований біля пам'ятника Степану Бандері на вулиці Шептицьких.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Пожежа спалахнула рано-вранці 18 вересня. Приміщення кінотеатру повністю вигоріло. Місцева влада та рятувальники підозрюють, що займання сталося через підпал.

За інформацією ДСНС, на момент прибуття рятувальників вогонь вже охопив дах будівлі, а площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати о 6:41.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, однак пошкоджень зазнали сусідні будівлі, зокрема бізнесові приміщення та приватні помешкання.

У міськраді додали, що цієї ночі у Львові сталося щонайменше вісім пожеж, які можуть бути результатом підпалів. Окрім кінотеатру “Дзвін”, займання зафіксували на контейнерних майданчиках на вулицях Низький Замок, Квітки-Основ’яненка, Бортнянського та Яцкова, в електрощитовій на Театральній, а також на фасадних декораціях на Староєврейській.

Нагадаємо, що у 2013 році Львівська міськрада передала приміщення колишнього кінотеатру “Дзвін” в оренду на 10 років ТзОВ “Дзвін і К”. Однією з умов було створення на цьому місці музею Степана Бандери.

Наприкінці 2018 року міська влада вирішила відкрити у занедбаному приміщенні музей Гідності, навіть створивши для цього окреме комунальне підприємство.

Однак процес загальмувався через претензії на майно з боку підприємства, створеного працівниками колишнього кінотеатру. Пізніше ТзОВ “Дзвін і К” подало до суду з вимогою, щоб управління комунальної власності Львівської міської ради оцінило приміщення кінотеатру та підписало договір оренди. Згодом фірма мала намір викупити цей об’єкт з комунальної власності міста.

Фото: Львівська міська рада; ДСНС Львівщини