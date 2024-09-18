Громаді Києва повернули творчу майстерню в центрі міста вартістю понад 5 млн грн

Творчу майстерню у центрі Києва, в якій працював художник Олексій Левченко, за рішенням суду повернули столичній територіальній громаді.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що суд визнав незаконною і скасував реєстрацію права власності приватних осіб на творчу майстерню по провулку Бехтеревському вартістю понад 5 мільйонів гривень.

“Творча майстерня в історичному центрі Києва площею 84,4 кв. м. належала територіальній громаді міста та надавалась в оренду заслуженому діячу мистецтв України Олексію Левченку — художникові-постановнику державного підприємства “Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка”, — йдеться у повідомленні.

Після смерті художника у 2020 році приміщення мали бути повернуті територіальній громаді міста Києва. Однак як з’ясувалося, на підставі неіснуючих правовстановлюючих документів майстерня перейшла у власність фізичній особі, після чого була подарована іншій особі.

Шевченківська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування рішень державних реєстраторів, державної реєстрації та визнання недійсним договору дарування вказаних приміщень.

“Прокурори успішно відстояли свою позицію в суді та домоглися повернення творчої майстерні, розташованої у історичному центрі столиці”, — зазначили у відомстві.

Фото: Київська міська прокуратура