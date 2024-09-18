У парку “Совки” відкриють новий майданчик для собак: як він виглядатиме

27 вересня у парку “Совки” Святошинського району відкриють майданчик для вигулу та тренування собак.

Про це пише “Вечірній Київ”.

Новий простір для тварин має площу 150 кв. м. Він знаходиться неподалік від майданчика для гри в петанк зі сторони вулиці Бетховена.

Майданчик розділений на окремі зони: територія для вигулу і територія з обладнанням для тренувань.

Завдяки спеціальним тренувальним снарядам власники собак матимуть можливість займатись зі своїми улюбленцями, що в свою чергу, сприятиме покращенню керованості собак, їх слухняності та соціалізації. Простір також обладнано тамбурними входами та зоокомплексами для прибирання за тваринами.

Фото: “Вечірній Київ”