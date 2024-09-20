В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну — голова ОВА
В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв’ю на YouTube-каналі “Міста сили”.
Усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.
“Він (пам’ятник — ред.) також в розпорядженні, є підпис щодо його зносу. Сьогодні розійшлися всі листи”, — зазначив Кіпер.
Натомість мер Одеси Геннадій Труханов заявляв у серпні, що знесення пам'ятника неможливе, оскільки він включений до реєстру ЮНЕСКО як частина культурної спадщини.
Нагадаємо, що мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.
Опубліковано: 20 вересня 2024
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