В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну — голова ОВА

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Ірина Маймур
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В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв’ю на YouTube-каналі “Міста сили”.

Усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

“Він (пам’ятник — ред.) також в розпорядженні, є підпис щодо його зносу. Сьогодні розійшлися всі листи”, — зазначив Кіпер.

Натомість мер Одеси Геннадій Труханов заявляв у серпні, що знесення пам'ятника неможливе, оскільки він включений до реєстру ЮНЕСКО як частина культурної спадщини.

Нагадаємо, що мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.

Фото: Wadco2/Вікіпедія

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Опубліковано: 20 вересня 2024
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