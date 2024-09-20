Землю біля озера Вирлиця, на якій хотіли побудувати ТРЦ, повернули громаді

Земельну ділянку площею майже 20 гектарів та вартістю понад 1 млрд гривень біля озера Вирлиця повернули до комунальної власності.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Відомо, що з 1994 року ділянка зарезервована як цінна природна територія, що має значну рекреаційну цінність. Київрада відвела її приватній структурі під будівництво торговельно-розважального та офісно-виставкового комплексу.

З цього приводу прокуратура звернулись з позовом до Господарського суду Києва про визнання цього рішення Київради незаконним, а також просили суд визнати недійсним договір оренди землі.



Суд погодився з позицією прокуратури про те, що спірна ділянка перебуває у межах прибережної захисної смуги озера Вирлиця та в межах його акваторії. У зв’язку з цим надання цієї землі під комерційну забудову є грубим порушенням земельного та водного законодавства.

Фото: Київська міська прокуратура