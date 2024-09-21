Дивіться, як в Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото

В Одесі відреставрували двері пам'ятки архітектури місцевого значення — флігеля будинку Піткіса, збудованого у 1880 році.

Про це повідомили автори проєкту “Тисяча дверей Одеси”.

“Відновлено вхідні двері внутрішньодворового флігеля будинку Піткіса”, — повідомили у “Тисяча дверей Одеси”.

Реставратори відновили оригінальні латунні ручки кінця XIX століття. Крім цього, відтворили за ескізом ґрати на клепках і вбудували затягувач для плавного закриття дверей.

Майстри вкрили двері лазур’ю і маслом для захисту, а також встановили латунні пластини.

Фото: “Тисяча дверей Одеси”