Дивіться, як в Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото

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Наталія Габрух
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В Одесі відреставрували двері пам'ятки архітектури місцевого значення — флігеля будинку Піткіса, збудованого у 1880 році.

Про це повідомили автори проєкту “Тисяча дверей Одеси”.

“Відновлено вхідні двері внутрішньодворового флігеля будинку Піткіса”, — повідомили у “Тисяча дверей Одеси”.

Реставратори відновили оригінальні латунні ручки кінця XIX століття. Крім цього, відтворили за ескізом ґрати на клепках і вбудували затягувач для плавного закриття дверей.

Майстри вкрили двері лазур’ю і маслом для захисту, а також встановили латунні пластини.

Фото: “Тисяча дверей Одеси”

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Опубліковано: 21 вересня 2024
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