На Подолі орендар будівлі зрізав плющ, висаджений мешканцями будинку, які самотужки привели до ладу двір

На Подолі, за адресою Ярославська, 47 орендар будівлі зрізав плющ, висаджений мешканцями будинку, які самотужки привели до ладу двір.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський.



За його словами, цей двір на Ярославській до 2019 року був відкритий, але у занедбаному стані. Завдяки єдності мешканців вдалось поставити огорожу і встановити ворота. Також примайстрували лавочки для відпочинку і озеленили плющем глуху сіру зафарбовану цегляну стіну ветеринарної клініки.

“Плющ цього тижня варварськи вирвали фарбуючи стіну. Мешканці просили маляра, який фарбував стіну обійти плющ. Він ніби погодився, але коли нікого не було, знищив його під корінь”, — написав Володимир Ветроградський.

Він закликає Центр громадського здоров’я України, який є орендарем, компенсувати збитки громаді Подолу, а також мешканцям двору на Ярославській, 47, які за власний рахунок створювали на локації красу і озеленення.

Раніше ми писали, що дівочий виноград, який обвивав будівлю “Квітів України” на Січових Стрільців, 49, зрізали . Тоді виноград знищили варварськи — без попередження, в розпал спеки та напередодні вихідних.

Натомість, у Києві продовжують висаджувати “живі стіни” з в'юнкого винограду. Наразі “живі стіни” вже є в усіх районах Києва: за півтора роки було висаджено 900 паростків. Серед переваг такого рішення – більш чисте повітря, комфортна температура всередині приміщення влітку, захист від шуму й спосіб боротьби з графіті.

Фото: Володимир Ветроградський