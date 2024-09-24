На Андріївському узвозі відкрили парк із залізними скульптурами: фото

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Ірина Маймур
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На Андріївському узвозі відкрили парк із залізними скульптурами.

Про це пише “Великий Київ”.

У парку встановили металеві скульптури, серед яких відомі персонажі з мультфільмів, кіно та історії: Шрек, Фіона, Осел, Кіт, Черепашки-Ніндзя, Гладіатор, Самурай, Вартовий та інші.

Центральною частиною експозиції є “Трон Переможця”, виготовлений із дронів.

Усі ці скульптури виставлені на продаж, а виручені кошти спрямовуються на закупівлю дронів для бойових підрозділів Сил територіальної оборони.

Проєкт ініціювала команда “Територіальна оборона неба”. Скульптури створили майстри Дмитро Шиянов, Євген Сопко та Іван Бєлов зі студії hisoshi.art.studio.

Фото: “Великий Київ”

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Опубліковано: 24 вересня 2024
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