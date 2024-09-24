На вулиці Ризькій на Сирці з'явилися велосмуги: активісти назвали свої зауваження

У Києві на вулиці Ризькій на Сирці облаштували велосмуги.

Про це повідомили у спільноті "Пасажири Києва".

В організації наголосили, що мають зауваження до реалізованої схеми руху, які можна буде виправити до наступного поновлення розмітки, а саме:

безпечніше для велосипедистів було облаштувати велосмугу по парній стороні – між розміченими паркомісцями та тротуаром. Це б дозволило захистити велосипедистів і від потоку автівок, і від маневрів тих, хто паркується.

на кінцевій частині вулиці від провулку Джорджа Орвела втілена схема відрізняється від усталеного використання вулиці. По парній стороні Ризької розташовані неактивні фасади дев'ятиповерхівок, а історично складене паркування розташовується вздовж приватної забудови по непарній стороні вулиці. Втілена схема ОДР передбачає перенесення паркування на протилежну сторону. Втім, водії наразі не поспішають її дотримуватись та це призводить до зустрічного руху по одній і тій самій смузі.

Проте, "Пасажири Києва" зазначають, що позитивним рішенням є впровадження виділеної смуги на тролейбусному розвороті перед зупинкою "Поліклініка". Ймовірно, це сприятиме тому, що численні затримки маршрутів №19 та 31 в цьому місці підуть в минуле.

Фото: Лев Іванець