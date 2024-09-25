Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів, обійшовши такі міста як Париж, Рим, Відень та Токіо.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови КМДА Петро Оленич.

За його словами, Київ посів 13 місце у рейтингу Local Online Services Index від ООН, який проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.

У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

“Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в топ-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв’язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики”, — зазначив Петро Оленич.

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