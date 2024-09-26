У Києві спростили онлайн-процедуру оформлення вивісок: що змінилося

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Ірина Маймур
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У Києві спростили онлайн-процедуру оформлення вивісок.

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку Петро Оленич.

Тепер підприємці можуть скористатися новою версією сервісу для оформлення вивісок, не відвідуючи ЦНАП.

Відтепер тепер заяви й необхідні документи можна подати в електронному вигляді через оновлений портал. Київ став першим містом в Україні, яке впровадило цю послугу.

Авторизація в системі відбувається за допомогою електронного цифрового підпису, а користувачі можуть відстежувати статус своєї заявки онлайн. Після перевірки Управлінням з питань реклами рішення та документи надходять безпосередньо в особистий кабінет на порталі.

До того ж на оновленому сайті також доступна інформація про правила та вимоги до розміщення вивісок.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 26 вересня 2024
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