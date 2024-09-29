На Дарниці від сміття очистили берег озера Жандарка: фото
Комунальники очистили від сміття берег озера Жандарка в Дарницькому районі.
Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.
У прибиранні взяли участь працівники КАРС та представники Дарницької районної адміністрації, а також комунальні служби, підприємства та установи різних форм власності.
“Колектив із майже 40 осіб почав працювати в Дарницькому районі о 10 ранку. В результаті було зібрано та вивезено 2 тракторних причепи сміття, значну частину якого склали зрізані гілки дерев”, — йдеться у повідомленні.
Фото: Департамент муніципальної безпеки КМДА
Опубліковано: 29 вересня 2024
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