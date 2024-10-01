У Луцьку представили найбільшу картину в Україні: вона має площу 2000 квадратних метрів

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Наталія Габрух
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У Луцьку в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків розмістили найбільшу картину в Україні. Вона має площу 2000 квадратних метрів.

Про це повідомляє у соцмережах Комітет гуманітарної та інформаційної політики у Верховній раді України.

Артоб'єкт називається “Космогонія”. Він складається з понад 500 частин та дев’яти фрагментів. Автором картини є український художник Петро Антип. З його слів, на створення “Космогонії” було використано понад 2 тонни фарби.

“Космогонія переносить глядачів у світ глибоких роздумів про природу буття, народження зірок та галактик, а також місце людини у нескінченному космосі. Роботи, представлені на виставці, наповнені філософськими символами та відображають сучасний погляд на взаємодію людства з навколишнім світом. Це не просто мистецький твір, а символ потужності культури, духу та сили, які нині, як ніколи, відіграють важливу роль у світовому просторі”, — зазначила перша заступниця голови Комітету Ірина Констанкевич.

“Космогонія” представляє собою синтез живопису, графіки, скульптури, фото- та відеоарту, музики, перформансу, доповненої та віртуальної реальності.

Художник та скульптор Петро Антип родом з Горлівки Донецької області. Після 2014 року він виїхав на Київщину через війну. Від початку повномасштабного вторгнення живе у Луцьку.

Фото: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків/Facebook, Суспільне Луцьк

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Опубліковано: 01 жовтня 2024
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