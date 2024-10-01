На даху багатоповерхівки в Дніпровському районі встановили сонячні панелі

На даху багатоповерхівки в Дніпровському районі встановили 72 сонячні панелі.

Про це повідомляє КИЇВ24.

ОСББ встановило панелі на даху висотки на вулиці Андрія Шептицького. Тепер будинок енергонезалежний.

Із 1 жовтня електроенергія від цих панелей почне постачатися до спільної мережі будинку.

Мешканці будинку розповідають, що завдяки сонячним панелям вони мають світло, гарячу та холодну воду навіть під час відключень, а ліфт продовжує працювати. У разі тотального блекауту енергії вистачить на 25-28 годин, що робить цей будинок першим енергонезалежним у Києві.

Фото: "Українська енергетика ua-energy.org"