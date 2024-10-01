У Києві на станції швидкісного трамвая зняли дефібрилятор: куди його перенесли

У Києві на станції швидкісного трамвая зняли дефібрилятор.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Йдеться про станцію "Національний авіаційний університет".

За інформацією "Київпастрансу", через акти вандалізму прилад перенесли до кімнати чергового охоронця, де він доступний у разі необхідності.

Натомість Семенова зазначила, що дефібрилятор має бути розташований у публічному місці, адже його використання для реанімації має відбуватися негайно.

"От впала людина на землю непритомна і в той же момент нормальний киянин має зняти деф зі стіни і приклеїти електроди на потерпілого. Поки людина буде шукати охоронця, чергового потерпілий помре", — наголосила депутатка.

Найближчим часом на станції мають розмістити інформацію про нове місцезнаходження дефібрилятора. Ймовірно, прилади були демонтовані з усіх трьох станцій.

Фото: Ксенія Семенова