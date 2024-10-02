У Вінниці вийшли на маршрут екологічні автобуси, незалежні від блекаутів: фото

У Вінниці вийшли на маршрут екологічні автобуси, незалежні від блекаутів.

Про це повідомляє міська рада.

Шість нових автобусів MAN A20 Lion's City, придбаних Вінницькою транспортною компанією, почали курсувати за маршрутом №19 “Вишенька – Вінницькі Хутори”.

Вони екологічно чисті, безшумні, незалежні від блекаутів та доступні для маломобільних груп населення.

Автобуси завдовжки 12 метрів та мають 44 м’які сидіння, пишуть у спільноті “Транспорт Вінниці”. Вони оснащені системою кліматичного контролю. Серед головних переваг – працюють на стисненому природному газі (CNG) та відповідають європейському екологічному стандарту Євро-6.

Автобуси виготовлені на складальному заводі польської фірми MAN.

“30% транспорту, який курсує містом, – на газу та електриці. Ми тримаємо пріоритетний курс – енергетичну сталість та екологічно чисте та безпечне середовище. Це зазначено у Стратегії "Вінниця 3.0". І саме придбання таких автобусів – це один з важливих кроків до цієї мети”, – зазначив директор департаменту Андрій Сорокін.

Фото: Вінницька міська рада; “Транспорт Вінниці”