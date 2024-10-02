ГогольFest проведуть уперше за час повномасштабної війни: де та коли відбудеться фестиваль

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Наталія Габрух
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З 18 по 20 жовтня 2024 року у Запоріжжі проведуть фестиваль ГогольFest.

Про це стало відомо з офіційного сайту ГогольFest.

У програмі фестивалю заявлені виступи українських гуртів Dakh Daughters, “Пиріг і Батіг”, Zapaska.

На фестивалі вперше в Україні зіграють виставу “Місто Марії”, а також “Сонячний народ”. А ще, покажуть українсько-німецький проєкт “Серце Матері: діти зберігають наші сльози” від режисера Владислава Троїцького.

На відкритті представлять дев'ятиметрову інсталяцію режисера й військового Дмитра Костюминського. Це буде арт-об’єкт під назвою “Посадка. Дерево пам’яті”. Інсталяція матиме вигляд металевого дерева, на кожній гілці буде закарбована “світла пам’ять про воїнів, які віддали життя за свободу”.

Анонсують також мультимедійну інсталяцію “Сховище. Покрова” в укритті, де можна буде послухати твори українських авторів і побачити роботи художників.

Більшість подій заплановано провести в укриттях або в будівлях, обладнаних бомбосховищами. Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: ГогольFest

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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