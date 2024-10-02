У Чернігові волонтери реставрують дерев’яний будинок з понад 170-річною історією

Волонтери ініціативи “Дерев’яне мереживо Чернігова” розпочали реставрацію будинку з понад 170-річною історією, що на вулиці Варзара, 12 у Чернігові.

Про це повідомляє телеканал “Новий Чернігів”.

“Позаду дві толоки. На першій ми демонтували досить велику частину поламаного карнизу, усі сережечки, які зараз фарбуються, вони багато де були поламані, багато де відсутні взагалі. Коробка була складена з якихось незрозумілих дошок, набитих уже пізніше. Ми це все демонтували, закріпили, вирізали з допомогою “Чернігівської політехніки” нові елементи різьблення, і буквально кілька днів тому почепили на карниз”, — зазначив автор і керівник проєкту “Дерев’яне мереживо Чернігова” Станіслав Іващенко.

Також фарбують сам будинок та ведуться роботи з відновлення віконниць.

“Усі віконниці на цьому будинку прийшли в максимально жалюгідний стан, і їх треба міняти. Тобто реставрації, як такій, вони не підлягають, у цьому насправді немає сенсу простіше зняти зразок, що ми, власне, щойно і зробили, і створити за цим зразком нові”, — сказав Станіслав Іващенко.

Команді проєкту “Дерев’яне мереживо Чернігова” допомагає власник — чернігівський мандрівник і письменник Олександр Волощук. В серпні 2023 року він придбав частину будинку на Варзара, 12. Згодом Олександр перетворив будинок на приватний музей, куди запрошує відвідувачів.

Загалом, у історичній будівлі зберігаються експонати з понад 60 країн. Тут можна побачити майже 3000 значків-гербів, старовинні меблі та посуд, вишиті рушники, українську піч, археологічні знахідки часів Чернігівського князівства та унікальні зразки холодної зброї.

Завершити роботи з відновлення мережива волонтери “Дерев’яного мережива Чернігова” планують уже цього року, а реставрацію дерев’яної обшивки виконати наступного.

Фото: Новий Чернігів