Для захисту від російських атак Київської ГЕС та ГАЕС витратили 372 млн грн. "Укргідроенерго" уклало 21 угоду.

Про це повідомляє проєкт DOZORRO TI Ukraine.

Оскільки "Укргідроенерго" проводило закупівлі одночасно для двох станцій, вартість контрактів була підрахована разом.

Найбільший контракт у розмірі 77,8 млн грн був укладений у липні 2023 року. Він стосується розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва підземної захисної споруди.

У серпні 2024 року "Укргідроенерго" повідомило про коригування цієї документації на 30,4 млн грн через необхідність підвищення рівня захисту до третього рівня та виконання додаткових робіт. Однак закупівлі на саме будівництво споруди в системі Prozorro поки не опублікували.

Загальні витрати на проєктну документацію та антидроновий захист досягли 262,4 млн грн.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні реалізують проєкти третього рівня захисту на 22 об'єктах "Укренерго", спочатку планують завершити один-два з них, щоб перевірити їхню доцільність.

Фото: "Укргідроенерго"