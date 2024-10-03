У Деснянському районі демонтували незаконні МАФи: фото

599
Ірина Маймур
share share

У Деснянському районі демонтували незаконні МАФи.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що кіоски порушували санітарні норми, псували зовнішній вигляд міста та створювали перешкоди для пішоходів.

Власники споруд проігнорували приписи про усунення порушень. Тому після звернення до Департаменту містобудування та архітектури анулювали дозвільну документацію та провели демонтаж МАФів.

Деталі щодо точної кількості демонтованих споруд або їх локацій не уточнюють.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 03 жовтня 2024
share share
Бренд "спокусливого одягу" Anoeses відкрив бутік недалеко від Площі Українських Героїв Бренд "спокусливого одягу" Anoeses відкрив бутік недалеко від Площі Українських Героїв Закинуту історичну будівлю на Гоголівській продали забудовнику за понад 51 млн грн Закинуту історичну будівлю на Гоголівській продали забудовнику за понад 51 млн грн У Львові облаштували простір перед ТРЦ, який згодом перетворять у пішохідний бульвар: фото У Львові облаштували простір перед ТРЦ, який згодом перетворять у пішохідний бульвар: фото У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.