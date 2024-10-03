У Деснянському районі демонтували незаконні МАФи: фото

У Деснянському районі демонтували незаконні МАФи.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що кіоски порушували санітарні норми, псували зовнішній вигляд міста та створювали перешкоди для пішоходів.

Власники споруд проігнорували приписи про усунення порушень. Тому після звернення до Департаменту містобудування та архітектури анулювали дозвільну документацію та провели демонтаж МАФів.

Деталі щодо точної кількості демонтованих споруд або їх локацій не уточнюють.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва