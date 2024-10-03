Закинуту історичну будівлю на Гоголівській продали забудовнику за понад 51 млн грн

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Ірина Маймур
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Закинуту історичну будівлю на Гоголівській, 7 продали забудовнику за понад 51 млн грн.

Про це повідомляють в системі ‘Прозорро. Продажі”.

Зазначається, що будинок придбала будівельна компанія "Строїтель-П" з Дніпра.

Вона запропонувала 51,11 млн грн за об’єкт при стартовій ціні 41,49 млн грн. Другий учасник аукціону не зробив жодної ставки.

Проте Будівля на Гоголівській, 7 не внесена до реєстру пам’яток, а умови приватизації не передбачають її збереження. Новий власник має погасити заборгованість підприємства й не звільняти працівників протягом пів року.

Будівлю на Гоголівській вулиці зведено на межі XIX та XX століть у стилі модерн. До 1917 року вона належала сестрам Олені Олецькій і Марії Калиновській. У цьому приміщенні розташовувалася дирекція народних училищ Київської губернії, а у 1920-х роках тут працювала трудова школа №63. Згодом будівлю передали на баланс видавництва “Вища школа”.

Фото: “Прозорро.Продажі”

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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