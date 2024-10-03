У Києві вже облаштували 9 дощових садків: для чого вони та який вигляд мають

У більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду. Цього року вже облаштували 9 таких садків.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що всі дощові садки у столиці облаштовані власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів. Для створення дощових садків обрали локації, що найбільше страждають від підтоплень.

Такі садки – це поширена практика в Європі та США. Виглядають вони як заглиблені клумби з вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами. Зазвичай, коли дощова вода потрапляє на асфальт або бетон, вона стікає в каналізацію, що при сильних зливах може спричиняти підтоплення. Дощові садки, завдяки спеціальній структурі, з дренажних шарів і рослинності сповільнюють рух води, знижують навантаження на систему водовідведення, а, отже, і зменшують ризик підтоплень.

Вони також сприяють біорізноманіттю та є важливим інструментом адаптації до кліматичних змін. Окрім запобігання підтопленням, вони також створюють додатковий природний простір, сприятливий, зокрема, для запилювачів. Усе це позитивно впливає на екосистему Києва. Тому у майбутньому цей проєкт планується масштабувати.

Фото: КМДА