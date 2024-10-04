На Дмитрівській горіла історична будівля, яку передали забудовнику

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Ірина Маймур
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На Дмитрівській, 66Б 3 жовтня горіла історична будівля.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, невідомі облили будинок бензином і підпалили. Це не перший випадок, коли будівля горіла — у 2018 році тут вже двічі спалахували пожежі, про що раніше повідомляла “Мапа Реновації”.

Будівля має давню історію. Ділянка належала відставному солдату Тимофію Рибальченку з 1899 року. Спочатку тут була садиба та флігель, який згодом реконструювали для розміщення дитячих ясел. З 1920-х років і до 1990-х будівля будівля не змінювала свого призначення. Загалом ділянка має площу 574 квадратних метри.

У 90-х роках через зменшення кількості дітей заклад був законсервований, а у 2013 році його включили до програми відновлення роботи дошкільних установ.

Проте у 2020 році міська влада передала будівлю разом із прилеглою територією під інвестиційний проєкт. За умовами договору передбачено знесення частини будівель для будівництва нового об’єкта, що включатиме заклад дошкільної освіти. Планується зведення багатоповерхового житлового комплексу, а дитячі ясла мають бути розташовані на нижніх поверхах.

Переможцем конкурсу на реалізацію цього проєкту стало приватне підприємство “Торгово-Транспортна Фірма «Меблі”, бенефеціаром якого є Михайло Гросу (батько Аліни Гросу).

Фото: Дмитро Перов; “Мапа Реновації”

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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