З Теремків до Васильківської запустять новий тимчасовий автобус: активісти розповіли, що з ним не так

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Валерія Гуржий
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Із 5 жовтня запустять новий тимчасовий автобус №120 "Кібернетичний центр - станція метро "Васильківська" з метою обстеження пасажиропотоків на окремих ділянках транспортної мережі Києва.

Про це повідомили у "Київпастранс".

Рух автобусів буде організовано по трасі: вулиця Васильківська – вулиця Юлії Здановської - вулиця Самійла Кішки – вулиця Степана Рудницького – вулиця Докії Гуменної – вулиця Героїв Маріуполя – вулиця Василя Касіяна – проспект Академіка Глушкова – вулиця Валер’яна Підмогильного – Кібернетичний центр – вулиця Валер’яна Підмогильного – проспект Академіка Глушкова – Одеський шляхопровід – Кільцева дорога – вулиця Лятошинського – вулиця Василя Касіяна - вулиця Героїв Маріуполя – вулиця Докії Гуменної – вулиця Степана Рудницького – вулиця Самійла Кішки – вулиця Юлії Здановської – вулиця Васильківська – площа Васильківська – вулиця Академіка Книшова – вулиця Козацька – вулиця Василя Жуковського – вулиця Васильківська.

При цьому з 5 жовтня автобусний маршрут № 119к на період обстеження пасажиропотоків призупинить роботу.

При цьому у ГО "Пасажири Києва" повідомили, що по суті новий маршрут це маршрут автобуса №119к, що продовжено по трасі колишнього тролейбуса №2, який закрили у 2015 році.

"Коли ДТІ хоче відкритий новий маршрут, то відкриває його без конкурсів у "тимчасовому" режимі, що не передбачено законодавством. І це не поодинокий випадок. А коли ГО "Пасажири Києва" звертається з пропозицією об'єднання автобусів №7 і 24, то треба провести конкурс", – додали в оргназації.

Фото: Київпастранс

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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