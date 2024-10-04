У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори

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Ірина Маймур
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У Києві протягом 2024 року зробили безбарʼєрними 32 світлофори.

Про це повідомив директор комунального підприємства “Центр організації дорожнього руху” Олександр Міщенко.

Під час реконструкції світлофорів понижують бордюри, встановлюють тактильну плитку та пристрої звукового супроводу для людей з вадами зору. Цьогоріч такі пристрої були встановлені на 40 перехрестях і пішохідних переходах. Наразі в Києві звуковими пристроями вже обладнані 298 світлофорів.

Для зручності маломобільних груп також облаштовують наземні пішохідні переходи на місці підземних та надземних, де це дозволяють державні стандарти. Нові наземні переходи з'явилися на перехрестях вулиці Старобориспільської з Миколи Хвильового та проспекту Лобановського з вулицею Володимира Брожка. Ще на двох місцях тривають підготовчі роботи.

У місті також облаштували 44 смуги для громадського транспорту, що пришвидшує рух і дозволяє уникати заторів. Ще 26 смуг у процесі облаштування.

Для велосипедистів створили 159 кілометрів велосмуг на проїжджих частинах дороги. Їх впроваджують під час ремонту вулиць.

Фото: КП "Центр організації дорожнього руху"

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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