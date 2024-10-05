У Львові облаштують пішохідний бульвар на проспекті Чорновола: візуалізації

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Наталія Габрух
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У Львові з’явиться пішохідний бульвар на проспекті В’ячеслава Чорновола.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Бульвар облаштують від кільця на перехресті з вулицею Липинського до вулиці Варшавської. Він матиме протяжність 1,2 км.

Тут планують зробити пішохідні алеї, громадські простори та майданчики з дотриманням інклюзивних вимог. А до споруд, розташованих на проспекті Чорновола, облаштувати спеціальні входи.

У межах реконструкції проспекту також передбачено демонтувати тимчасові споруди.

“Зараз проєкт фактично готовий. Частину локації, біля “Арсену”, вже зробили. Там можна вже побачити, як чудово виглядає пішохідна та велосипедна доріжки. Інший підприємець, буквально вчора, приступив до облаштування велосипедної доріжки по всій протяжності. Це буде прекрасний простір — бульвар, де будуть доріжки для велосипедів і пішоходів, де буде красиве озеленення, дитячі та спортивні майданчики”, — зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 05 жовтня 2024
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