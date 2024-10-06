Київ опинився на першому місці за кількістю ДТП в Україні — Опендатабот

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Наталія Габрух
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Майже 2 тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року. Найбільше аварій трапилось у Києві.

Ці дані оприлюднив моніторинговий сервіс Опендатабот.

Зазначається, що 16 621 ДТП з постраждалими трапилось в Україні від початку 2024 року. Це на 11% більше, ніж за той самий період минулоріч. Внаслідок цих аварій загинуло 1918 людей, 20 862 — отримали травми.

“Найбільша кількість ДТП з постраждалими зафіксована у Києві — 1 393 аварії. Населені пункти на Дніпропетровщині та Одещині: друге та третє місця з 1 350 та 1 148 дорожніх пригод відповідно”, — йдеться у повідомленні.

Майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху: 39,9%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).

Фото: Патрульна поліція Києва, Опендатабот

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Опубліковано: 06 жовтня 2024
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