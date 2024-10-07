Уламки впали у чотирьох районах: які наслідки ракетного удару по Києву

7 жовтня близько 08:30 ворог вдарив по Києву аеробалістичними ракетами "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. У місті працювало ППО.

Про це повідомили у КМВА.

Ракети були збиті, а їх уламки впали у чотирьох районах Києва – Солом’янському, Шевченківському, Голосіївському і Деснянському. У Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, ще один впав на дах супермаркету, один з уламків впав на територію школи, ще уламок впав на гараж через що виникла пожежа, решта – на відкритій території. У Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території.

У Шевченківському районі уламки впали відкритій території. Також уламки ракети, а саме її хвостову частину виявили у лісопарковій зоні в Деснянському районі столиці. Потерпілих немає. Також відомо, що у місті пошкоджень зазнали чотири автомобіля.

Фото: Національна поліція