У Дарницькому районі демонтували понад 500 незаконних рекламних вивісок: фото

У Дарницькому районі упродовж вересня демонтували понад 500 незаконних рекламних вивісок.

Про це повідомляє Дарницька РДА з посиланням на КП “Київреклама”.

Загалом комунальники прибрали 518 незаконних рекламних конструкцій.

Демонтажі відбулися на вулицях Анни Ахматової, Єлизавети Чавдар, Драгоманова та інших. Основну частину прибраних конструкцій склали фасадні реклами, однак було також демонтовано 136 банерів на парканах і 60 штендерів.

Нагадаємо, що нещодавно у Святошинському районі з фасаду ЖК “Грюнвальд” демонтували 40 незаконних рекламних вивісок.

Фото: Дарницька РДА/КП “Київреклама”