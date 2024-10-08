Станція "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі після пориву труби водопостачання

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Валерія Гуржий
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Біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Про це повідомили у "Київському метрополітені".

Також тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.

Проводяться роботи з відкачування води.

UPD: Станом на 14:30 станція метро "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі. Рух транспорту вулицею Іллєнка частково відновлено, для проїзду автомобілів організовано рух в обох напрямках – лівими смугами. Рух тролейбусів № 16 та 35 організовано сусідньою до вул. Іллєнка вулицею Дорогожицькою.

Фото: Реальний Київ, Патрульна Поліція

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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