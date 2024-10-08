Станція "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі після пориву труби водопостачання

Біля станції метро "Дорогожичі" прорвало міську мережу водопостачання. Через підтоплення підземного переходу станцію метро "Дорогожичі" закрили на вхід та вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

Про це повідомили у "Київському метрополітені".

Також тролейбуси № 16 та 35 ділянку з проривом об’їжджають до вул. Іллєнка – вулицею Дорогожицькою. Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро "Дорогожичі", обмежено в обох напрямках.

Проводяться роботи з відкачування води.

UPD: Станом на 14:30 станція метро "Дорогожичі" відновила роботу у звичайному режимі. Рух транспорту вулицею Іллєнка частково відновлено, для проїзду автомобілів організовано рух в обох напрямках – лівими смугами. Рух тролейбусів № 16 та 35 організовано сусідньою до вул. Іллєнка вулицею Дорогожицькою.

Фото: Реальний Київ, Патрульна Поліція