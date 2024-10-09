Харківські студенти розробили проєкти інклюзивних терапевтичних просторів: фото

Харківські студенти розробили проєкти інклюзивних терапевтичних просторів.

Про це пише Суспільне Культура.

У межах будівельної практики “Просторова аптечка” Харківська школа архітектури розробила проєкти терапевтичних просторів. Деякі з них вдалося реалізувати на території Львівської обласної клінічної лікарні.

“Просторова аптечка” — це серія чотиритижневих воркшопів, під час яких учасники створювали проєкти, здатні адаптуватися до потреб користувачів.

Цьогоріч студенти співпрацювали з Первомайською громадою Харківської області. Там, на території центру соціальної адаптації також з'явиться зразок одного із проєктів просторової аптечки.

У 2024 році студенти фокусувалися на дослідженні теми “Чи може архітектура лікувати?” і з’ясовували, як простір може впливати на здоров'я та загальний стан людей. Вони реалізували кілька проєктів, зокрема інклюзивні вуличні меблі “Платформа”, павільйон “Кубійович”, павільйон “Вітряк” та меблі “Стіл та стілець”, які враховують потреби різних вікових груп і людей з інвалідністю.

Наприклад, меблі “Платформа” покликані зруйнувати бар’єри між інституцією й містом та залучати пацієнтів до активного життя.

Павільйон “Кубійович” має стати центром комунікації та взаємодії, щоб гуртувати людей довкола спільної дії. За допомогою рухомих платформ він може змінювати свою форму.

Павільйон “Вітряк” має багатофункціональні елементи, що забезпечують гнучкість у використанні простору. Кожне “крило” конструкції може мати різне призначення: слугувати лавкою, столом, шафою або екраном. В поєднанні кожна із цих зон має свій рівень приватності та спільнодії.

Багатофункціональні рухомі вуличні меблі “Стіл та стілець” розробили для людей різного віку й різного виду відпочинку. Особливу увагу приділили їхній доступності для людей з інвалідністю.

Фото: Харківська школа архітектури