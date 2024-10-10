Французька компанія відремонтує 5 мостів на Київщині, що були зруйновані під час боїв.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що КОВА підписала меморандум про взаєморозуміння з французькою компанією MATIERE. Зокрема, співпраця зосередиться на ремонті мостів у кількох районах Київщини.

У межах ініціативи планують відремонтувати п'ять мостів, які розташовані у Вишгородському, Білоцерківському, Фастівському, Броварському та Бучанському районах.

Проєкти з відновлення мостових споруд є частиною більш масштабної програми з відбудови, яку Київщина реалізує спільно з міжнародними партнерами.

Адміністрація також повідомила, що з понад 30 тисяч пошкоджених об’єктів у Київській області вже вдалося відновити 19,9 тисяч. Досягти такого результату вдалося, зокрема, завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Фото зруйнованого мосту через річку Тетерів: Олег Феценець/АрміяInform