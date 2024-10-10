Біля Арсенальної встановили делінеатори проти стихійного паркування: фото

Біля Арсенальної встановили делінеатори проти стихійного паркування.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

На вулиці Князів Островських облаштували 65 делінеаторів на ділянці довжиною 97 метрів.

“Застосування таких фізичних перешкод, як делінеатори це вимушений, але дієвий засіб боротьби з порушниками правил дорожнього руху”, — зазначають у дописі.

Делінеатори перешкоджають водіям залишати машини на проїжджій частині, обмежуючи видимість біля пішохідного переходу, блокуючи проїзд та створюючи затори.

У вересні фахівці також виконали планові та ремонтні роботи з встановлення делінеаторів за 47 адресами в різних районах міста.

Фото: Центр організації дорожнього руху