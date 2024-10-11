У Дніпровському районі мозаїку на фасаді ліцею закрили утепленням.

Про це пише “Наш Київ” з посиланням на місцевого жителя.

Зазначається, що мозаїчне панно розташоване на будівлі ліцею №98 на вулиці Микитенка. Роботи ще тривають.

За словами місцевих жителів, минулого року під час утеплення у школі обіцяли, що мозаїку не знищуватимуть. Наразі ж мозаїку повністю закрили скловатою, попри попередні обіцянки.

В адміністрації ліцею підтвердили, що роботи із закриття мозаїки проводяться, оскільки утеплення будівлі є необхідністю, а сам проєкт погоджений із Міністерством освіти.

Ліцей №98 був збудований у 1966 році за проєктом відомого архітектора Йосипа Каракіса. Мозаїка на фасаді зображує дітей та не містить комуністичної символіки. Окрім неї, на будівлі є ще одне мозаїчне панно на тему освіти та історії, яке поки що залишили без змін.

Фото: “Наш Київ”; Лев Шевченко