У Львові створюють реєстр витких рослин для їхнього збереження: як долучитися

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Ірина Маймур
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У Львові створюють реєстр витких рослин для їхнього збереження.

Про це повідомили у міськраді.

У місті стартувала інвентаризація вертикального озеленення, щоб захистити виткі рослини та запобігти їхньому знищенню. Для цього міська рада закликає мешканців долучитися до збору даних і допомогти сформувати реєстр.

Мета створення реєстру – облік рослин та їхній догляд, зокрема регулярна підрізка та захист.

Наразі в переліку вже є 158 витких рослин, серед яких переважають дикий і справжній виноград, плющ, гліцинія та витка троянда. Найбільше ліан розташовано в центральній частині Львова, а найменше – в районі Сихова.

Мешканців просять повідомляти про незареєстровані виткі рослини та внести до переліку адресу і, за можливості, фото. Інформацію потрібно вносити в онлайн-форму. А переглянути, які рослини вже є переліку, щоб не повторюватися, можна за посиланням.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 11 жовтня 2024
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