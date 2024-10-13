У Києві до будинку-пам'ятки архітектури прибудували незаконну терасу: фото

У Києві на вул. Сагайдачного, 8/10 спорудили незаконну терасу впритул до пам’ятки архітектури .

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, самовільну прибудову до памʼятки архітектури почали споруджувати ще два тижні тому. З того часу історичну будівлю встигли закрити ДСП-плитами з обох фасадів як по вул. Сагайдачного, так і по вул. Ігорівській та спорудити похиле накриття до рівня другого поверху.

“Паспорту обʼєкту або інших опізнавальних знаків, що би вказували на замовника та/або виконавця робіт — звісно нема”, — зазначає Дмитро Перов.

Він додає, що за правилами благоустрою, розміщення подібних терас дозволяється лише з травня по вересень. Крім того, спорудження прибудов до об'єктів культурної спадщини є порушенням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, який забороняє змінювати, перебудовувати або надбудовувати памʼятки.

Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування. Зведений цей прибутковий будинок був наприкінці ХІХ ст. на замовлення купця Михайла Личкова у стилі історизм з елементами неоренесансу. Надалі будинок разом з садибою перейшов до сімʼї відомого київського мецената та підприємця — Лазаря Бродського.

Фото: Дмитро Перов