У Києві до будинку-пам'ятки архітектури прибудували незаконну терасу: фото

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Наталія Габрух
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У Києві на вул. Сагайдачного, 8/10 спорудили незаконну терасу впритул до пам’ятки архітектури.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, самовільну прибудову до памʼятки архітектури почали споруджувати ще два тижні тому. З того часу історичну будівлю встигли закрити ДСП-плитами з обох фасадів як по вул. Сагайдачного, так і по вул. Ігорівській та спорудити похиле накриття до рівня другого поверху.

“Паспорту обʼєкту або інших опізнавальних знаків, що би вказували на замовника та/або виконавця робіт — звісно нема”, — зазначає Дмитро Перов.

Він додає, що за правилами благоустрою, розміщення подібних терас дозволяється лише з травня по вересень. Крім того, спорудження прибудов до об'єктів культурної спадщини є порушенням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, який забороняє змінювати, перебудовувати або надбудовувати памʼятки.

Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування. Зведений цей прибутковий будинок був наприкінці ХІХ ст. на замовлення купця Михайла Личкова у стилі історизм з елементами неоренесансу. Надалі будинок разом з садибою перейшов до сімʼї відомого київського мецената та підприємця — Лазаря Бродського.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 13 жовтня 2024
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