В історичній зоні Львова хочуть збудувати 25-поверхівку всупереч архітектурному плану

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Наталія Габрух
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Компанія “Нью-Трейдінг Львів” хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського у Львові. Таким чином компанія намагається скасувати історико-архітектурний опорний план, затверджений Міністерством культури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Забудовник подав позов до Київського окружного адміністративного суду. Суд ухвалив рішення на користь компанії, скасувавши документ, який регулює забудову в історичних зонах Львова у закритому режимі, без участі представників міської влади.

В свою чергу Львів подав апеляцію та вимагає відкритого судового засідання, наголошуючи на важливості збереження архітектурної спадщини, включеної до списку ЮНЕСКО.

“Ще у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. План був затверджений Міністерством культури у січні цього року. Але це сподобалося не всім”, — наголосив міський голова.

14 жовтня відбудеться розгляд справи в Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва. Це засідання знову планують провести без публічного залучення міської ради.

“Дуже сподіваюся на підтримку міністра культури та усіх небайдужих, бо розгрібати наслідки доведеться потім всім нам. Мова йде про історичний ареал. Це спадщина ЮНЕСКО!” — підкреслив Андрій Садовий.

Фото: konkurent.ua

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Опубліковано: 14 жовтня 2024
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