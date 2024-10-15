В Оболонському районі рятують від забруднення озеро Мінське, у якому загинула риба.

Про це повідомило КП "Плесо".

Фахівці виявили загиблу рибу під час планового огляду озера. Лабораторні дослідження показали підвищений рівень аміаку у воді. Це, ймовірно, і призвело до загибелі риби.

Для очищення озера "Плесо" зібрало та утилізувало загиблу рибу. Поверхню води обробили спеціальним сорбентом "Еколан-М", щоб знешкодити забруднення. Також організували постійний контроль якості води.

Станом на 14 жовтня моніторинг тривав, і велися додаткові роботи для відновлення озера.

Фото: “Вечірній Київ”