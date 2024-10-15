На вулиці Чорновола у Києві розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту

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Наталія Габрух
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У Києві на вулиці Чорновола розпочали облаштування виділеної смуги для громадського транспорту.

Про це повідомив киянин Михайло Сташук.

За його словами, розмітку вже нанесли від вулиці Січових Стрільців до Золотоустівської та від вулиці Андрющенка до зʼїздів на Берестейській проспект.

“Крім появи виділеної смуги облаштовані вже два острівці безпеки, буде звужено смуги на частині вулиці та, очевидно, буде облаштована нова (додаткова) смуга для повороту на вул. Ростиславську (колишню Рибалка) зі сторони просп. Берестейського”, — написав Михайло Сташук.

Також він зазначає, що “це, звісно, не смуга по Повітряних Сил, але хоч щось”. Нагадаємо, що смуга для громадського транспорту по просп. Повітряних Сил вкотре передана на погодження поліції і якщо її знову не відхилять — має бути реалізована у 2025 році.

Фото: Михайло Сташук

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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